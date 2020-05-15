Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал правильным решением продолжение запрета российских соцсетей, за три года она доказала свою эффективность.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

Указ запретить российские соцсети в Украине, был впервые внедрен командой Петра Порошенко три года назад.

Вчера, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запрет на российские соцсети в Укарине продлен.

— Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис Президента и почему медлил - вопрос открыт. Верховная Рада в такой ситуации должна сказать свое слово. Я благодарен народным депутатам своей и других фракций, которые созвали внеочередное заседание и голосованием выразили принципиальную политическую позицию. Запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказала свою эффективность. По данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают «ВКонтакте», упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей «Одноклассники» снизилась с 35% до 10%. Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей «русского мира» и промывание мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб. Показательно, что пятая колонна в лице ОПЗЖ голосовала против. Тем более значит, запрет российских соцсетей - хорошее дело для Украины, - отметил Петр Порошенко.

Напомним, что глава СБУ Иван Баканов ранее предложил продлить блокировку российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» еще на 3 года. За период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза.

