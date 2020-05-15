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Бывший президент Грузии, а ныне — глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что Украина достаточно сильна для того, чтобы отказаться от кредитов Международного валютного фонда.
Об этом Саакашвили заявил в эфире программы «Право на власть» 14 мая, пишет hromadske.
— Посмотрите, сколько МВФ нам денег дает. Он дает нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии, отказался от услуг МВФ, и я думаю, что Украина сильна потенциально, чтобы от этого отказаться, - заявил Михеил Саакашвили.
По его словам, отказаться от МВФ Украина может в случае, если начнет проводить реформы, в частности развивая государственно-частное партнерство с малым и средним бизнесом. Так, чиновник предлагает ограничить количество функций, которые выполняет государство, и перенести максимальное их количество на уровень бизнеса.
Напомним, что 7 мая Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ.
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Бывший президент Грузии, а ныне — глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что Украина достаточно сильна для того, чтобы отказаться от кредитов Международного валютного фонда.
Об этом Саакашвили заявил в эфире программы «Право на власть» 14 мая, пишет hromadske.
— Посмотрите, сколько МВФ нам денег дает. Он дает нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии, отказался от услуг МВФ, и я думаю, что Украина сильна потенциально, чтобы от этого отказаться, - заявил Михеил Саакашвили.
По его словам, отказаться от МВФ Украина может в случае, если начнет проводить реформы, в частности развивая государственно-частное партнерство с малым и средним бизнесом. Так, чиновник предлагает ограничить количество функций, которые выполняет государство, и перенести максимальное их количество на уровень бизнеса.
Напомним, что 7 мая Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ.