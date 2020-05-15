Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что МОЗ готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.

24 апреля стало известно о том, что Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

Спустя несколько дней стало известно, что министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.