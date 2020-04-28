Министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.

Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Корреспондент.

Первыми, по его словам, протестируют жителей Одесской и Сумской областей.

Виктор Ляшко также подчеркнул, что МОЗ не будет скрывать статистику заболеваемости.

— ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь, — сказал Виктор Ляшко.

По словам главного санитарного врача, в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями. Образцы тестируются методом ПЦР на наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями.

— Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью, — пояснил Виктор Ляшко.

Всего, каждую неделю на коронавирусную инфекцию в украине тестируют около 30 тысяч человек.

— Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч тестов в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть, — сказал Виктор Ляшко.

Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться через неделю.