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В Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться через неделю.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
По его словам, новый всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается как раз через две недели после Пасхи, поскольку многие украинцы не соблюли условий карантина в этот день.
— Если мы говорим о Пасхе, то работа которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней..., — заявил Виктор Ляшко.
Гавный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают.
— Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев, — сказал Виктор Ляшко.
Напомним, министерство здравоохранения назвало ряд условий, которым должны следовать продовольственные рынки для работы во время карантина.
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В Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться через неделю.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
По его словам, новый всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается как раз через две недели после Пасхи, поскольку многие украинцы не соблюли условий карантина в этот день.
— Если мы говорим о Пасхе, то работа которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней..., — заявил Виктор Ляшко.
Гавный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают.
— Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев, — сказал Виктор Ляшко.
Напомним, министерство здравоохранения назвало ряд условий, которым должны следовать продовольственные рынки для работы во время карантина.