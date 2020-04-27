Министерство здравоохранения назвало ряд условий, которым должны следовать продовольственные рынки для работы во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В частности:

— работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитных масках или респираторах и должны проходить температурный скрининг;

— на каждом входе (въезде) на рынок должны стоять антисептики;

— на 10 квадратных метрах должно быть не более одного покупателя;

— контактные поверхности надо дезинфицировать каждые три часа;

— в конце рабочего дня должны проводиться уборка и дезинфекция;

— не должно быть стихийной торговли на территории рынка.

Между рабочими местами продавцов должно быть минимум 3 метра, также рабочие места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями.

Работники рынка должны информировать посетителей об установленных ограничениях и о профилактике коронавируса. Также они должны контролировать выполнение этих требований и оперативно устранять нарушения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал открытие продовольственных рынков, но при условии соблюдения ими всех условий безопасности.