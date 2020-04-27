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Министерство здравоохранения назвало ряд условий, которым должны следовать продовольственные рынки для работы во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В частности:
— работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитных масках или респираторах и должны проходить температурный скрининг;
— на каждом входе (въезде) на рынок должны стоять антисептики;
— на 10 квадратных метрах должно быть не более одного покупателя;
— контактные поверхности надо дезинфицировать каждые три часа;
— в конце рабочего дня должны проводиться уборка и дезинфекция;
— не должно быть стихийной торговли на территории рынка.
Между рабочими местами продавцов должно быть минимум 3 метра, также рабочие места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями.
Работники рынка должны информировать посетителей об установленных ограничениях и о профилактике коронавируса. Также они должны контролировать выполнение этих требований и оперативно устранять нарушения.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал открытие продовольственных рынков, но при условии соблюдения ими всех условий безопасности.
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Министерство здравоохранения назвало ряд условий, которым должны следовать продовольственные рынки для работы во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В частности:
— работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитных масках или респираторах и должны проходить температурный скрининг;
— на каждом входе (въезде) на рынок должны стоять антисептики;
— на 10 квадратных метрах должно быть не более одного покупателя;
— контактные поверхности надо дезинфицировать каждые три часа;
— в конце рабочего дня должны проводиться уборка и дезинфекция;
— не должно быть стихийной торговли на территории рынка.
Между рабочими местами продавцов должно быть минимум 3 метра, также рабочие места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями.
Работники рынка должны информировать посетителей об установленных ограничениях и о профилактике коронавируса. Также они должны контролировать выполнение этих требований и оперативно устранять нарушения.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал открытие продовольственных рынков, но при условии соблюдения ими всех условий безопасности.