Президент Украины Владимир Зеленский поддержал открытие продовольственных рынков, но при условии соблюдения ими всех условий безопасности.

Об этом он заявил во время своего традиционного видеообращения к украинцам.

«Я считаю, что, при условии соблюдения всех правил безопасности, уже в эту пятницу (1 мая, — прим.) рынки смогут возобновить работу. Но я хочу подчеркнуть — только при условии соблюдения всех правил безопасности», — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что рабочие места и заработок людей, в том числе малых фермеров, очень важны, «но жизнь и здоровье украинцев — превыше всего».

Ранее сообщалось, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.

18 апреля сообщалось, что жители Николаева, несмотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски.