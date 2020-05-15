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Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась мнением о том, должны ли спортсмены заниматься политикой.
Об этом она рассказала в интервью изданию «Inter-Sport».
По мнению Ольги Харлан, спортсмены, которые подходят к завершению своей карьеры, могут перейти в политику и начать заниматься общественной деятельностью. В том числе, помогать развивать спорт в Украине.
– Мнения могут меняться. У меня оно менялось сквозь года. Спорт может быть в политике, если спортсмен, который отходит от своих основных дел и посвящает себя общественной работе, нацеливает себя на помощь, в том числе и на помощь спортсменам. Жан Беленюк (борец, народный депутат от «Слуги народы», - прим.) у нас, конечно, уникум во всех его отношениях, смыслах. Но я рада за него. Надеюсь, на Олимпиаде все-таки все получиться, - сказала Ольга Харлан.
Напомним, Ольга Харлан заявила, что хочет, чтобы в Украине наконец-то появилась современная олимпийская база для подготовки спортсменов к соревнованиям.
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Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась мнением о том, должны ли спортсмены заниматься политикой.
Об этом она рассказала в интервью изданию «Inter-Sport».
По мнению Ольги Харлан, спортсмены, которые подходят к завершению своей карьеры, могут перейти в политику и начать заниматься общественной деятельностью. В том числе, помогать развивать спорт в Украине.
– Мнения могут меняться. У меня оно менялось сквозь года. Спорт может быть в политике, если спортсмен, который отходит от своих основных дел и посвящает себя общественной работе, нацеливает себя на помощь, в том числе и на помощь спортсменам. Жан Беленюк (борец, народный депутат от «Слуги народы», - прим.) у нас, конечно, уникум во всех его отношениях, смыслах. Но я рада за него. Надеюсь, на Олимпиаде все-таки все получиться, - сказала Ольга Харлан.
Напомним, Ольга Харлан заявила, что хочет, чтобы в Украине наконец-то появилась современная олимпийская база для подготовки спортсменов к соревнованиям.