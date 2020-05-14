Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан хочет, чтобы в Украине наконец-то появилась современная олимпийская база для подготовки спортсменов к соревнованиям.

Об этом спортсменка рассказала в интервью изданию «Inter-Sport», пишут НикВести.

Ольга Харлан рассказала, что спортсменам, представляющим Украину на мировых аренах, попросту негде тренироваться. В частности, она упомянула фехтовальный зал в Николаеве, отметив, что он не оборудован должным образом и украинская сборная не сможет в нем тренироваться.

– У нас нет зала. Нонсенс, правда? Может быть, к моменту, когда мы будем готовиться к Парижу 2024 (Летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году, - прим.), у нас будет свой зал. Украинскому фехтованию не хватает зала на олимпийской базе, в котором мы проводим, бывает, 200 дней в году, это очень много. А у нас нет своего зала, об этом даже стыдно говорить. И условий таких нет, чтобы сделать что-то для фехтования. Есть в Николаеве зал, но сборная туда не поедет, и то, там с залом не все гладко, как кажется. Проще эти сборы организовать в Киеве, - рассказала Ольга Харлан.

Напомним, в декабре 2018 года во время своего визита в Николаев Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже журналист Олег Деренюга напомнил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому об обещании построить в Николаеве дворец спорта для подготовки действующих и будущих олимпийских чемпионов.

В ответ на это, Владимир Зеленский заявил, что выполнит свое обещание о строительстве спортивного дворца в Николаеве.

Стоит отметить, что помимо Ольги Харлан об отсутствии спортивных баз для тренировок заявлял также единственный в истории независимой Украины чемпион Зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане николаевец Александр Абраменко, отмечая, что вынужден уезжать в Беларусь для подготовки в предстоящих соревнованиях.