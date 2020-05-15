Об этом в интервью BBC Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, когда Минздрав и поставщик заключали договор, то по нему костюмы в Украину должны были привезти к 1 мая. Но 25 апреля Министерство получило письмо о том, что Государственная таможенная служба Китая ввела ограничения на экспорт костюмов и средств защиты.

— По последней информации, костюмы уже в Пекине. Их грузят. Первый борт вылетает завтра (15 мая, разговор записан 14 мая — ред.). Должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Есть задержка с поставкой — это форс-мажор, это было решение китайских властей и касалось оно не только товаров для Украины, но и для многих других стран, — заверил Максим Степанов.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.