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В Министерстве здравоохранения объяснили, почему украинские врачи до сих пор не получили защитные костюмы, которые закупили в Китае на 40% дороже стоимости отечественных костюмов.
Об этом в интервью BBC Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам министра, когда Минздрав и поставщик заключали договор, то по нему костюмы в Украину должны были привезти к 1 мая. Но 25 апреля Министерство получило письмо о том, что Государственная таможенная служба Китая ввела ограничения на экспорт костюмов и средств защиты.
— По последней информации, костюмы уже в Пекине. Их грузят. Первый борт вылетает завтра (15 мая, разговор записан 14 мая — ред.). Должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Есть задержка с поставкой — это форс-мажор, это было решение китайских властей и касалось оно не только товаров для Украины, но и для многих других стран, — заверил Максим Степанов.
Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.
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В Министерстве здравоохранения объяснили, почему украинские врачи до сих пор не получили защитные костюмы, которые закупили в Китае на 40% дороже стоимости отечественных костюмов.
Об этом в интервью BBC Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам министра, когда Минздрав и поставщик заключали договор, то по нему костюмы в Украину должны были привезти к 1 мая. Но 25 апреля Министерство получило письмо о том, что Государственная таможенная служба Китая ввела ограничения на экспорт костюмов и средств защиты.
— По последней информации, костюмы уже в Пекине. Их грузят. Первый борт вылетает завтра (15 мая, разговор записан 14 мая — ред.). Должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Есть задержка с поставкой — это форс-мажор, это было решение китайских властей и касалось оно не только товаров для Украины, но и для многих других стран, — заверил Максим Степанов.
Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.