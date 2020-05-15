Заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук заявил, что «Центр энергоэффективности Николаева» является основной структурой, созданной для помощи местным ОСМД.

Об этом он рассказал в программе «Добрый Вечер» на канале «Нис-ТВ».

Александр Омельчук отметил, что созданный в Николаеве «Центр энергоэффективности» успешно помогает внедрять местным ОСМД энергомодернезирующие технологии и как следствие этот успешный опыт сегодня уже перенимают другие города страны.

— Объективно я могу сказать, что результаты, которые мы имеем в жилые сфере, во многом заслуга Центра энергоэффективности. Его возглавил молодой перспективный руководитель Виталий Васильев, и сегодня Центр активно проводит основные цели, для которых он создан. В условиях пандемии он проводит просветительские вебинары, которые давно уже вышли за пределы города - к нам присоединяются и перенимают опыт другие города. Работа Центра привела к тому, что параллельно заработали другие структуры, общественные организации, которые занимаются похожей деятельностью. Мы считаем, что это замечательно, поскольку чем больше появится таких инициатив, тем лучше будут показатели города в энергоэффективности. Для местных ОСМД основной структурой является коммунальное учреждение «Центр энергоэффективности города Николаева» структура, призванная помогать ОСМД, — резюмировал чиновник.

Вице-мэр подчеркнул, что на сегодняшний день государство и город совместно финансово помогают ОСМД модернизировать дома и не смотря на пандемию в этом году программа теплых кредитов продолжит реализовываться.

— Тот процесс доверия, поселившийся в головах ОСМД, продолжается. В этом году государство, несмотря на тяжелые процессы, связанные с пандемией, не забыло о людях и выделило на «теплые» кредиты более 400 миллионов гривен и сегодня эти средства осваиваются, в том числе, и николаевскими ОСМД. Государство смогло в такие тяжелые времена профинансировать эти вопросы, а потому и нам как партнеру государства в этих вопросах желательно тоже заложить определенную сумму. Мы будем своим департаментом (энергоэффективности, - прим.) предлагать финансирование. Здесь стоит отметить, что город, как партнер государства, должно помогать местным ОСМД, предусмотрев необходимую сумму в бюджете города. В прошлом году Николаев вышел в лидеры по компенсациям из «теплых» кредитов, выделив на эти цели 15,5 миллионов гривен. В этом году пандемия внесла свои коррективы, и я считаю, пусть даже мы не выйдем в лидеры, но помогать нашим жителям экономить на оплате коммунальных услуг должны. В этом году мы будем предлагать сумму в 7 миллионов гривен, — сообщил Александр Омельчук.

Напомним, более 130 миллионов гривен «теплых кредитов» выдано банками населению и ОСМД на энергоэффективные мероприятия с начала действия программы в этом году.