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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что реконструкция спортивного комплекса «Зоря» - «Машпроект» невозможна из-за того, что участок земли на котором он находится не принадлежит городу.
Об этом он заявил в интервью пресс-службе Муниципального футбольного клуба Николаев, передают НикВести.
Депутат отметил, что по предварительным оценкам ремонт спорткомплекса может обойтись бюджету в 100 миллионов гривен.
— Считаю, что мы (городской совет, - прим.) получили активы, с «отрицательным балансом», да еще и за землю забыли. Мало того, что получили «развалину» с приблизительно 100% износом, а теперь, что бы его довести «до ума», надо около 100 миллионов, если все делать «в розумний споciб», так и еще начать работы эти не можем, так как земля не наша. Два года назад мы ездили с мэром в спорткомплекс: смотрели бассейн, прощупали каждый насос и задвижку, посмотрели все энергообеспечение комплекса, вывод был один — все надо было менять уже тогда. Да, есть другой вариант: можно постоянно ремонтировать его, но это на руку тем, кто находится рядом и сможет зарабатывать на этом деле, — заявил Сергей Кантор.
Как известно, 26 марта, в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» перешел на баланс города Николаева.
Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи спорткомплекса «Зоря» в городскую собственность может завершиться в начале 2020 года. Помимо этого заявил о намерении полноценно запустить спорткомплекс «Зоря» к началу нового учебного года 2020.
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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что реконструкция спортивного комплекса «Зоря» - «Машпроект» невозможна из-за того, что участок земли на котором он находится не принадлежит городу.
Об этом он заявил в интервью пресс-службе Муниципального футбольного клуба Николаев, передают НикВести.
Депутат отметил, что по предварительным оценкам ремонт спорткомплекса может обойтись бюджету в 100 миллионов гривен.
— Считаю, что мы (городской совет, - прим.) получили активы, с «отрицательным балансом», да еще и за землю забыли. Мало того, что получили «развалину» с приблизительно 100% износом, а теперь, что бы его довести «до ума», надо около 100 миллионов, если все делать «в розумний споciб», так и еще начать работы эти не можем, так как земля не наша. Два года назад мы ездили с мэром в спорткомплекс: смотрели бассейн, прощупали каждый насос и задвижку, посмотрели все энергообеспечение комплекса, вывод был один — все надо было менять уже тогда. Да, есть другой вариант: можно постоянно ремонтировать его, но это на руку тем, кто находится рядом и сможет зарабатывать на этом деле, — заявил Сергей Кантор.
Как известно, 26 марта, в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» перешел на баланс города Николаева.
Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи спорткомплекса «Зоря» в городскую собственность может завершиться в начале 2020 года. Помимо этого заявил о намерении полноценно запустить спорткомплекс «Зоря» к началу нового учебного года 2020.