Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)» № 587-IX, который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 7 мая 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом Министров карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

Так, закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью.

Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.

Людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Правительство и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровнях; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количества и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведения закупок, получения и распределения лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области тестируют на коронавирус в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Украине.

Напомним, что Николаевская область дороже всех регионов Украины закупила набор немецких реагентов для ПЦР-тестов для выявления коронавируса.