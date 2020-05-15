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Лидер «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин.
Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Стороны обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма. Петр Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок, важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущение потери независимости Нацбанка Украины.
«Глава «Европейской Солидарности» выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как весомого инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства», — отметили в пресс-службе.
Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко назвал правильным решением продолжение запрета российских соцсетей, за три года она доказала свою эффективность.
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Лидер «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин.
Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Стороны обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма. Петр Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок, важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущение потери независимости Нацбанка Украины.
«Глава «Европейской Солидарности» выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как весомого инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства», — отметили в пресс-службе.
Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко назвал правильным решением продолжение запрета российских соцсетей, за три года она доказала свою эффективность.