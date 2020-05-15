Европейский парламент 547 голосами «за» поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине €1,2 миллиарда на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Результаты голосования в пятницу в Брюсселе были объявлены в рамках пленарного заседания Европарламента. Против проголосовало 93 депутата из 687, принявших участие в голосовании.

Большинство депутатов проголосовали дистанционно по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.

Как сообщалось ранее, Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до €3 миллиарда помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит €180 миллионов, Босния и Герцеговина — €250 миллионов, Грузия — €150 миллионов, Иордания — €200 миллионов, Косово — €100 миллионов, Молдова — €100 миллионов, Черногория — €60 миллионов, Северная Македония — €160 миллионов, Тунис — €600 миллионов.

5 мая это предложение Еврокомиссии, которое было принято 22 апреля, поддержали послы стран-членов Европейского Союза, таким образом дав «зеленый свет» для дальнейшей процедуры — голосования в Европарламенте с последующим окончательным принятием решения в рамках Совета ЕС.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на «очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании».

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий сообщил, что «чрезвычайная» макроэкономическая помощь Украине в размере EUR1,2 млрд будет выделена двумя траншами: первые EUR600 млн будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.

Напомним, Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине $135 миллионов на дополнительное финансирование проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».