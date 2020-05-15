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Украины продлила санкции в отношении 235 юридический лиц и 377 физических лиц. Среди них — популярные российские сайты и соцсети, как «Вконтакте» и «Яндекс».
Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
В соответствии с документами, речь идет о 235 юридическом лице и 377 физическом лице.
В частности, на срок в три года были применены ограничительные меры в отношении:
Помимо этого, на один год были применены санкции в отношении:
Также на один год были продлены санкции в отношении:
Эти юридические лица занимаются разработкой и распространением антивирусных программ. Доступ к их сайтам (www.drweb.ru и www.kaspersky.ru) также запрещен.
Напомним, что глава СБУ Иван Баканов ранее предложил продлить блокировку российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» еще на 3 года. За период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза.
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Украины продлила санкции в отношении 235 юридический лиц и 377 физических лиц. Среди них — популярные российские сайты и соцсети, как «Вконтакте» и «Яндекс».
Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
В соответствии с документами, речь идет о 235 юридическом лице и 377 физическом лице.
В частности, на срок в три года были применены ограничительные меры в отношении:
Помимо этого, на один год были применены санкции в отношении:
Также на один год были продлены санкции в отношении:
Эти юридические лица занимаются разработкой и распространением антивирусных программ. Доступ к их сайтам (www.drweb.ru и www.kaspersky.ru) также запрещен.
Напомним, что глава СБУ Иван Баканов ранее предложил продлить блокировку российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» еще на 3 года. За период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза.