Украины продлила санкции в отношении 235 юридический лиц и 377 физических лиц. Среди них — популярные российские сайты и соцсети, как «Вконтакте» и «Яндекс».

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В соответствии с документами, речь идет о 235 юридическом лице и 377 физическом лице.

В частности, на срок в три года были применены ограничительные меры в отношении:

ООО «Вконтакте» (Санкт-Петербург);

ООО «ВКонтакте» (Киев);

ООО «Мэйл.РУ ГРУП» (Москва);

ООО «Мейл.РУ Украина» (Киев);

Санкции предусматривают, в том числе, запрет для украинских Интернет-провайдеров предоставлять доступ пользователей к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru) и соцсетям «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru).

Помимо этого, на один год были применены санкции в отношении:

ООО «Яндекс» (Москва);

ООО «Яндекс. Україна» (Киев).

Как следствие, был продлен запрет для Интернет-провайдеров предоставлять доступ ко множеству сервисов «Яндекс», так как поисковик, карты, электронный кошелек, электронная почта и другие.

Также на один год были продлены санкции в отношении:

ООО «Лаборатория Касперского» (Москва);

ООО «Лабораторія Касперського Україна" (Киев);

ООО «Доктор Веб» (Москва);

ООО «Центр технічної підтримки «Доктор Веб» (Киев).

Эти юридические лица занимаются разработкой и распространением антивирусных программ. Доступ к их сайтам (www.drweb.ru и www.kaspersky.ru) также запрещен.

Напомним, что глава СБУ Иван Баканов ранее предложил продлить блокировку российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» еще на 3 года. За период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза.