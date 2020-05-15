Половину руководителей украинских таможен уволили во время заседания коллегии Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает Министерство финансов 15 мая.

— На заседании коллегии Гостаможслужбы было уволено 50% руководителей таможен, — говорится в сообщении

Отмечается, что 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Также, руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Он добавил, что по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения.

Министр обратился к присутствующим руководителям таможен и заявил, что держит под личным контролем реализацию реформы таможни.

— У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и из бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действиях на таможне. Это недопустимо. И я не стану на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза. Несколько недель назад на коллегии, где вы все присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задачи, — сказал Сергей Марченко.

Он добавил, что заседание 15 мая уже не о планах и задачах, а о реальных результатах, которых пока нет.

— Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены, — подчеркнул Сергей Марченко.

Он добавил, что это не последние кадровые ротации на таможне.

— Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и порядочными сотрудниками. В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку, — сказал министр.

Сергей Марченко заверил, что дополнительно в Украине обеспечат надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут «жесткий, но справедливый отбор».

Напомним, ранее Министерство финансов Украины презентовало план реформирования Государственной таможенной службы, которым предусмотрено тестирование работников таможен и снаряжение пунктов пропуска сканерами и весами.