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ФРГ отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании. Об этом, в пятницу, 15 мая.
Об этом сообщает DW.
Сообщается, что новые правила начнут действовать в ближайшие дни, а власти Северного Рейна-Вестфалии ввели их с 15 мая.
Отныне въезжающим в страну из районов с высоким уровнем инфекции будет рекомендовано лишь оставаться дома в самоизоляции.
— С этого момента обязательный 14-дневный карантин распространяется только на въезжающих из третьих стран, — говорится в сообщении.
Обязательный 14-дневный карантин был введен правительством Германии девятого апреля. Исключения действовали только для тех, кто ежедневно ездит в Германию на работу, сезонных рабочих, сотрудников полиции и системы здравоохранения.
Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель и Австрии Себастьян Курц договорились об открытии совместной границы с 15 июня.
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ФРГ отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании. Об этом, в пятницу, 15 мая.
Об этом сообщает DW.
Сообщается, что новые правила начнут действовать в ближайшие дни, а власти Северного Рейна-Вестфалии ввели их с 15 мая.
Отныне въезжающим в страну из районов с высоким уровнем инфекции будет рекомендовано лишь оставаться дома в самоизоляции.
— С этого момента обязательный 14-дневный карантин распространяется только на въезжающих из третьих стран, — говорится в сообщении.
Обязательный 14-дневный карантин был введен правительством Германии девятого апреля. Исключения действовали только для тех, кто ежедневно ездит в Германию на работу, сезонных рабочих, сотрудников полиции и системы здравоохранения.
Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель и Австрии Себастьян Курц договорились об открытии совместной границы с 15 июня.