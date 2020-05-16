ФРГ отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании. Об этом, в пятницу, 15 мая.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что новые правила начнут действовать в ближайшие дни, а власти Северного Рейна-Вестфалии ввели их с 15 мая.

Отныне въезжающим в страну из районов с высоким уровнем инфекции будет рекомендовано лишь оставаться дома в самоизоляции.

— С этого момента обязательный 14-дневный карантин распространяется только на въезжающих из третьих стран, — говорится в сообщении.

Обязательный 14-дневный карантин был введен правительством Германии девятого апреля. Исключения действовали только для тех, кто ежедневно ездит в Германию на работу, сезонных рабочих, сотрудников полиции и системы здравоохранения.

Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель и Австрии Себастьян Курц договорились об открытии совместной границы с 15 июня.