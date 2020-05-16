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В зоне боевых действий на Донбассе 15 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелам подверглись позиции украинских войск вблизи Широкино, Старогнатовки, Водяного, Марьинки, Каменки и Славного. Также боевики стреляли по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи у Орехова.
Боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные отвечали на все обстрелы.
Напомним, что во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.
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В зоне боевых действий на Донбассе 15 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелам подверглись позиции украинских войск вблизи Широкино, Старогнатовки, Водяного, Марьинки, Каменки и Славного. Также боевики стреляли по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи у Орехова.
Боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные отвечали на все обстрелы.
Напомним, что во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военнослужащих.