Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что руководители больниц не уведомили Государственную службу по труду о половине случаев инфицирования медиков коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Виктор Ляшко отметил, что каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.

— Мы уже неоднократно обращали на это внимание и говорили руководителям учреждений охраны здоровья. О случаях заболевания медиков нужно сообщать Государственной службе по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. К сожалению, руководители учреждений охраны здоровья пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого второго медика, – написал Виктор Ляшко.

При этом расследование, на сегодня завершено только в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессиональной деятельностью и болезнью.

По словам Ляшко, 15 мая было проведено очередное совещание с работниками Гоструда, Госпотребслужбы и Министерства охраны здоровья, на котором выясняли почему так происходит.

— Есть проблемы с приобщением эпидемиологов в состав профильных комиссий. Сегодня свои объяснения предоставят руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий. Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий. Буду инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТБНС. Потому что медики не должны страдать из-за бюрократических процедур, – добавил Виктор Ляшко.

Напомним, что если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч.