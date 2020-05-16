С полуночи, 16 мая, на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска «Шегини».

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, это единственный пункт пропуска на украинско-польском участке, где оборудован пешеходный переход. В настоящее время людей пропускают только в пешем порядке, поскольку работа автомобильного направления не была восстановлена.

— По состоянию на 08:00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим в Украину в обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Для лиц, которые прибыли в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин, - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что на вход в Украину действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Ограничений для украинцев по выходу с территории Украины нет.

— Однако стоит учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождение двухнедельного карантина, - сказано в сообщении.

Напомним, что с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения. На прошлой неделе правительство возобновило грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска Рава-Русская и Скадовский морской торговый порт.