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С полуночи, 16 мая, на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска «Шегини».
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, это единственный пункт пропуска на украинско-польском участке, где оборудован пешеходный переход. В настоящее время людей пропускают только в пешем порядке, поскольку работа автомобильного направления не была восстановлена.
— По состоянию на 08:00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим в Украину в обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Для лиц, которые прибыли в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин, - говорится в сообщении.
В ГПСУ отмечают, что на вход в Украину действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Ограничений для украинцев по выходу с территории Украины нет.
— Однако стоит учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождение двухнедельного карантина, - сказано в сообщении.
Напомним, что с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения. На прошлой неделе правительство возобновило грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска Рава-Русская и Скадовский морской торговый порт.
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С полуночи, 16 мая, на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска «Шегини».
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, это единственный пункт пропуска на украинско-польском участке, где оборудован пешеходный переход. В настоящее время людей пропускают только в пешем порядке, поскольку работа автомобильного направления не была восстановлена.
— По состоянию на 08:00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим в Украину в обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Для лиц, которые прибыли в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин, - говорится в сообщении.
В ГПСУ отмечают, что на вход в Украину действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Ограничений для украинцев по выходу с территории Украины нет.
— Однако стоит учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождение двухнедельного карантина, - сказано в сообщении.
Напомним, что с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения. На прошлой неделе правительство возобновило грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска Рава-Русская и Скадовский морской торговый порт.