Вице-мэр Николаева по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что компенсация средств городским ОСМД по теплым кредитам — это первоочередная задача.

Об этом сообщается на сайте Департамента энергетики и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета.

Сообщается, что на встрече с представителями николаевских филиалов банков, предоставляющих услуги в сфере «теплых» кредитов, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что согласование всех вопросов, касающихся «теплых» кредитов, должно проходить через профильный заместителя городского головы и подчиненных ему структур.

При этом городской голова добавил, что сейчас в Николаеве активно создаются ОСМД, которые берут на себя ответственность управлять домом — они, исходя из своих финансовых возможностей, решают, как эффективно управлять и какие механизмы привлекать, чтобы сделать жилье более комфортным и экономить на коммунальных платежах.

— У нас активно создаются ОСМД — и это очень хорошая тенденция. Люди берут на себя ответственность распоряжаться своим имуществом и решать, что им нужно сделать в доме, исходя из потребностей, финансовых возможностей и механизмов, как можно экономить. Государство же помогает им, в том числе, и в плане экономии. Люди могут поменять окна или установить другое оборудование с помощью «теплых» кредитов. И здесь стоит отдать должное Департаменту энергоэффективности, который работает сегодня на полную катушку, в том числе и в плане пропаганды «теплых» кредитов, - отметил Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что наблюдая за эффективностью теплого кредитования, в городе появляются компании, которые хотят выманить деньги у николаевцев, предоставляя услуги, для которых создано конкретное коммунальное учреждение.

— Скажу так, что, когда появляется что-то интересное, есть люди, которые хотят поработать и использовать возможности. А есть те, которые не хотят работать, однако хотят заработать. Таким образом, в городе Николаеве появились компании, которые консультируют ОСМД, как, используя «теплые» кредиты, сделав добро, немного подзаработать. Такие компании помогают создать проектно-сметную документацию, завышая сметы. Фактически, они получают деньги за информационно-консультационные услуги. А что там дальше будет с кредитом, их мало интересует. А город получает бомбу замедленного действия. Ни город, ни профильный зам, не согласовывают эти кредиты и потом мы можем увидеть недовольных людей, которые придут сюда, в мэрию, - рассказал мэр.

Александр Сенкевич отметил, что единственный представитель от городских властей в Николаеве, который работает с «теплыми» кредитам — это Центр энергоэффективности Николаева.

Мэр также предложил отработать процедуру и синхронизировать действия в вопросах «теплых» кредитов.

Заместитель городского головы Александр Омельчук отметил, что первоочередная задача — компенсировать николаевским ОСМД 5 миллионов долгов по «теплым» кредитам.

— В 2019 году Николаев стал лидером в Украине в двух номинациях: по выданным «теплым» кредитам и по сумме городской компенсации. При этом всем, мы еще и смогли наработать 5 миллионов долгов. К этому привело несколько факторов. Поэтому мы вынуждены были сменить руководителя и жестко выставить рамки, в которых мы больше не допустим ситуации, когда местная власть с надежного партнера превращается в непонятно что. Поэтому процесс необходимо контролировать как на стадии заявок, так и на стадии выбора оборудования. Для этого и создан Центр энергоэффективности, который понимает, какое оборудование какой эффект принесет, сколько оно может стоить, какие «подводные камни» бывают при его внедрении, и, наконец, как прогнозируется получение компенсаций, - сказал Александр Омельчук.

Вице-мэр отметил, что с отдельными банками уже построен механизм утверждения ОСМД, которые получат компенсацию и предложил другим банкам присоединиться к онлайн-платформе.

— У нас уже заявок на 19 миллионов гривен. Это хороший показатель, ведь значит, что ОСМД продолжают верить в эти программы, банки выполняют свои функции как кредиторы, государство дает возможность привлечь внешние средства, государственные. Теперь необходимо, чтобы и местная власть сделала все возможное и выделила финансирование на компенсации. А для того, чтобы выделить финансирование на 2020 год следует помнить, что по итогам 2019 года, у нас 5 миллионов долга — а это наши николаевцы. Я считаю первоочередной задачей погасить долги 2019 года. Надеюсь, что Александр Федорович вместе с депутатским корпусом в ближайшее время проведут бюджетную сессию, внесут корректировки и у нас появится возможность закрыть долги 2019 и выделить необходимые средства для того, чтобы обеспечить пусть и не рекордный, как в прошлом году, но достаточный результат, чтобы инициативы ОСМД получили отклик в виде городских компенсаций, - подчеркнул вице-мэр.

Руководитель Центра энергоэффективности Николаева Виталий Васильев отметил, что на период карантина Центр разработал вариант взаимодействия с ОСМД в электронном формате — ОСМД или физические лица заполняют определенную форму, где подробно расписаны виды работ, которые необходимо внедрять в доме. Таким образом, в онлайн режиме можно видеть ситуацию по конкретным домам и общий запрос по «теплым» кредитам, который есть сегодня.

— Второе — взаимодействие с банками. Центр разработал аналогичный документ и мы теперь можем видеть, какое ОСМД и на что взяло кредит, согласовано это с местными властями или нет. Центр энергоэффективности — это некий семейный врач: представители ОСМД к нам приходят, мы выслушиваем их проблемы, направляем в нужных специалистов или виизжджаемо к ним, - отметил Виталий Васильев.

Виталий Васильев отметил, что первоочередной задачей сейчас является получение финансирования, чтобы погасить долги ОСМД, которые уже осуществили мероприятия по энергомодернизации и планировать новые меры по энергосбережению по новым заявкам.

В 2017 году 12 ОСМД получили 360 тысяч гривен компенсаций, а частные лица — 1,8 миллиона гривен. В 2018 году николаевцам компенсировали почти 8,3 миллиона гривен. А в 2019 году по программе «Теплый Николаев» жители города получили около 15,5 миллионов гривен компенсаций. Всего за весь период 109 ОСМД выполнили мероприятия по энергоэффективности в своих домах.