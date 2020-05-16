Кабинет министров 15 мая опубликовал постановление, которым разрешил возобновить работу непродовольственных рынков.

Об этом пишет hromadske.

В документе указано, что непродовольственные рынки могут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Согласно постановлению, на рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Напомним, что в Первомайске, несмотря на разрешение Кабмина, приняли решение не открывать городские рынки.