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Кабинет министров 15 мая опубликовал постановление, которым разрешил возобновить работу непродовольственных рынков.
Об этом пишет hromadske.
В документе указано, что непродовольственные рынки могут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Согласно постановлению, на рынках должны обеспечить:
масочный режим работников и посетителей;
дистанционную термометрию на входе;
недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;
обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.
Напомним, что в Первомайске, несмотря на разрешение Кабмина, приняли решение не открывать городские рынки.
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Кабинет министров 15 мая опубликовал постановление, которым разрешил возобновить работу непродовольственных рынков.
Об этом пишет hromadske.
В документе указано, что непродовольственные рынки могут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Согласно постановлению, на рынках должны обеспечить:
масочный режим работников и посетителей;
дистанционную термометрию на входе;
недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;
обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.
Напомним, что в Первомайске, несмотря на разрешение Кабмина, приняли решение не открывать городские рынки.