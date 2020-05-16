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40 посольств и консульств Украины в других странах полностью или частично восстановили прием граждан, который приостанавливали из-за карантинные ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс служба Министерства иностранных дел.
Сообщается, что посольства в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах и Германии начали работу по предварительной записи через электронную очередь МИД.
Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины.
— В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, прорабатывают неотложные консульские вопросы, связанные с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины, - отметили в МИД.
К таким ситуациям в частности относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для срочного возвращения в Украину и тому подобное.
Граждан призывают проверять уточненную информацию на страницах посольств и консульств Украины в странах пребывания.
Напомним, что с полуночи, 16 мая, на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска «Шегини».
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40 посольств и консульств Украины в других странах полностью или частично восстановили прием граждан, который приостанавливали из-за карантинные ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс служба Министерства иностранных дел.
Сообщается, что посольства в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах и Германии начали работу по предварительной записи через электронную очередь МИД.
Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины.
— В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, прорабатывают неотложные консульские вопросы, связанные с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины, - отметили в МИД.
К таким ситуациям в частности относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для срочного возвращения в Украину и тому подобное.
Граждан призывают проверять уточненную информацию на страницах посольств и консульств Украины в странах пребывания.
Напомним, что с полуночи, 16 мая, на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска «Шегини».