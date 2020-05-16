В понедельник, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 16 мая в ходе брифинга о ситуации с коронавирусом в Украине, пишет Интерфакс-Украина.

— Разработан механизм тестирования, круг лиц, способ тестирования….У нас есть находящиеся на завершающей стадии испытания украинские тест-системы для ИФА-тестирования (компании Диапром, - прим.), есть зарубежные тесты компании ЛяРош, сертифицированные в Европе, а также американские. Мы считает возможным их использовать. Думаю, что на следующей неделе мы начнем внедрять ИФА-тестирование и это увеличит количество и круг тестирования на COVID-19, - сказал министр.

Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о смягчении карантинных ограничений с 22 мая.