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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о смягчении карантинных ограничений с 22 мая.
Об этом он рассказал во время брифинга сегодня, 14 мая, сообщают НикВести.
По словам Максима Степанова МОЗ предлагает разрешить с 22 мая проведение в Украине спортивных соревнований, но без зрителей. Также, с 22 мая откроют отели, кроме хостелов, и без функционирования ресторанов и спортзалов. МОЗ дает разрешение на проведение внешнего независимого тестирования, также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт, и дошкольные учебные учреждения.
— Я хочу обратить внимание, и это четко будет обозначено в постановлении правительства. Все эти мероприятия, которые мы разрешаем, они возможны только с соблюдением противоэпидемических правил, а именно масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками рук, и остальных правил, которые были установлены, - сказал Максим Степанов.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у МОЗ есть четкий алгоритм полного снятия карантина.
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о смягчении карантинных ограничений с 22 мая.
Об этом он рассказал во время брифинга сегодня, 14 мая, сообщают НикВести.
По словам Максима Степанова МОЗ предлагает разрешить с 22 мая проведение в Украине спортивных соревнований, но без зрителей. Также, с 22 мая откроют отели, кроме хостелов, и без функционирования ресторанов и спортзалов. МОЗ дает разрешение на проведение внешнего независимого тестирования, также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт, и дошкольные учебные учреждения.
— Я хочу обратить внимание, и это четко будет обозначено в постановлении правительства. Все эти мероприятия, которые мы разрешаем, они возможны только с соблюдением противоэпидемических правил, а именно масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками рук, и остальных правил, которые были установлены, - сказал Максим Степанов.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у МОЗ есть четкий алгоритм полного снятия карантина.