Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о смягчении карантинных ограничений с 22 мая.

Об этом он рассказал во время брифинга сегодня, 14 мая, сообщают НикВести.

По словам Максима Степанова МОЗ предлагает разрешить с 22 мая проведение в Украине спортивных соревнований, но без зрителей. Также, с 22 мая откроют отели, кроме хостелов, и без функционирования ресторанов и спортзалов. МОЗ дает разрешение на проведение внешнего независимого тестирования, также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт, и дошкольные учебные учреждения.

— Я хочу обратить внимание, и это четко будет обозначено в постановлении правительства. Все эти мероприятия, которые мы разрешаем, они возможны только с соблюдением противоэпидемических правил, а именно масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками рук, и остальных правил, которые были установлены, - сказал Максим Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у МОЗ есть четкий алгоритм полного снятия карантина.

