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Правительство Италии приняло решение об ослаблении ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, с 3 июня.
Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского правительства, пишет hromadske.
В частности, с 3 июня в Италии снимут ограничения на передвижение внутри страны, а также на въезд и выезд за ее пределы. Въезжать в Италию позволят из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. Для тех, кто будет пересекать границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.
В то же время остается в силе запрет на передвижение и требование о карантине для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, или тех, кто контактировал с инфицированными.
В правительстве Италии подчеркнули, что в случае новой вспышки коронавирусной инфекции власть на региональном или национальном уровне может снова ограничить передвижения в конкретных районах.
Стоит отметить, что Италия до сих пор в пятерке стран-лидеров по количеству инфицированных коронавируса. В целом по стране зафиксировали 223 885 инфицированных, из них 120 205 выздоровели, а 31 610 умерли. До сих пор болеют более 72 000 человек.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроют границы между своими странами, и разрешат свободное перемещение жителей трех стран.
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Правительство Италии приняло решение об ослаблении ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, с 3 июня.
Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского правительства, пишет hromadske.
В частности, с 3 июня в Италии снимут ограничения на передвижение внутри страны, а также на въезд и выезд за ее пределы. Въезжать в Италию позволят из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. Для тех, кто будет пересекать границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.
В то же время остается в силе запрет на передвижение и требование о карантине для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, или тех, кто контактировал с инфицированными.
В правительстве Италии подчеркнули, что в случае новой вспышки коронавирусной инфекции власть на региональном или национальном уровне может снова ограничить передвижения в конкретных районах.
Стоит отметить, что Италия до сих пор в пятерке стран-лидеров по количеству инфицированных коронавируса. В целом по стране зафиксировали 223 885 инфицированных, из них 120 205 выздоровели, а 31 610 умерли. До сих пор болеют более 72 000 человек.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроют границы между своими странами, и разрешат свободное перемещение жителей трех стран.