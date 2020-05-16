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Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод» передало Министерству обороны Украины пять капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин.
Об этом сообщается на сайте ГП «Укроборонпром».
— Это очередная партия техники, которая восстановлена специалистами НБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого, - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время капитального ремонта были установлены новейшие средства навигации и связи, тепловизионная система ночного управления; было изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.
— В 2020 году Николаевский бронетанковый завод заработал с новым качеством. За первый квартал этого года на предприятии изготовили и отремонтировали продукции на 31,5 миллионов гривен, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года, - сказал заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по производству Игорь Фоменко.
Напомним, что ревизия выявила нарушения на государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод», которые привели к потере ресурсов на сумму 1,4 миллиона гривен.
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Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод» передало Министерству обороны Украины пять капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин.
Об этом сообщается на сайте ГП «Укроборонпром».
— Это очередная партия техники, которая восстановлена специалистами НБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого, - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время капитального ремонта были установлены новейшие средства навигации и связи, тепловизионная система ночного управления; было изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.
— В 2020 году Николаевский бронетанковый завод заработал с новым качеством. За первый квартал этого года на предприятии изготовили и отремонтировали продукции на 31,5 миллионов гривен, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года, - сказал заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по производству Игорь Фоменко.
Напомним, что ревизия выявила нарушения на государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод», которые привели к потере ресурсов на сумму 1,4 миллиона гривен.