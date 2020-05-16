За прошедшие сутки, 15 мая, в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

— Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в пункте пропуска «Борисполь» оформили 265 человек, - говорится в сообщении.

Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение «Дій вдома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильный приложение «Дій вдома» пограничники проверили во время паспортного контроля.

По информации погранслужбы, что всего за прошедшие сутки оформлено на въезд в Украину и на выезд из страны более 16,2 тысяч человек.

Напомним, что 400 украинцев вернулись в страну из ОАЭ, Египта и Турции. Они обязались быть на самоизоляции в течение 14 дней.