За минувшие сутки 400 украинцев вернулись в страну из ОАЭ, Египта и Турции. Они обязались быть на самоизоляции в течение 14 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Рейсы с украинцами прибыли из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Всем пассажирам провели температурный скрининг.

Практически все прибывшие украинцы обязались установить мобильное приложение «Дій вдома» и находиться в самоизоляции по указанным в нем адресам.

На обсервацию согласись лишь двое украинцев, которые прилетели из Турции.

Также в Госпогранслужбе отметили, что за последние 24 часа на въезд и на выезд с Украины было оформлено почти 16 тысяч человек.

Напомним, что вечером в понедельник, 4 мая, в Украину из Италии прибыл самолет со 185 эвакуированными украинцами, среди которых младенец.