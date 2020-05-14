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За минувшие сутки 400 украинцев вернулись в страну из ОАЭ, Египта и Турции. Они обязались быть на самоизоляции в течение 14 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Рейсы с украинцами прибыли из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Всем пассажирам провели температурный скрининг.
Практически все прибывшие украинцы обязались установить мобильное приложение «Дій вдома» и находиться в самоизоляции по указанным в нем адресам.
На обсервацию согласись лишь двое украинцев, которые прилетели из Турции.
Также в Госпогранслужбе отметили, что за последние 24 часа на въезд и на выезд с Украины было оформлено почти 16 тысяч человек.
Напомним, что вечером в понедельник, 4 мая, в Украину из Италии прибыл самолет со 185 эвакуированными украинцами, среди которых младенец.
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За минувшие сутки 400 украинцев вернулись в страну из ОАЭ, Египта и Турции. Они обязались быть на самоизоляции в течение 14 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Рейсы с украинцами прибыли из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Всем пассажирам провели температурный скрининг.
Практически все прибывшие украинцы обязались установить мобильное приложение «Дій вдома» и находиться в самоизоляции по указанным в нем адресам.
На обсервацию согласись лишь двое украинцев, которые прилетели из Турции.
Также в Госпогранслужбе отметили, что за последние 24 часа на въезд и на выезд с Украины было оформлено почти 16 тысяч человек.
Напомним, что вечером в понедельник, 4 мая, в Украину из Италии прибыл самолет со 185 эвакуированными украинцами, среди которых младенец.