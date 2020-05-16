До того, как парламент примет государственный бюджет на 2021 год, больницы будут финансироваться по программе субвенции 2019 года.

Об этом hromadske рассказал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Те пакеты, которые просчитаны правильно, а он (глава Минздрава Максим Степанов — прим.) говорит, 4-5 пакетов из 27. То есть у нас есть 4 пакета, которые, министр говорит, срочно можно их сделать, пересчитать по рыночному. Те пакеты, которые будут перечисляться дольше, в настоящее время лечебные учреждения будут финансироваться не менее чем по историческому бюджету за 2019 год, - сказал Михаил Радуцкий.

Вместе с тем он подчеркнул, что не считает, что такая ситуация свидетельствует о приостановлении реформы здравоохранения.

— У нас есть реформа первинки, она работает, реформа вторички по тем пакетам, которые правильно просчитаны, работают, - добавил Михаил Радуцкий.

Вместе с тем он высказал мнение, что в системе здравоохранения Украины должно быть более 30 пакетов медицинских услуг.

— У нас еще очень много медицинских услуг, которые должны финансироваться за пакетами, но НСЗО на это год сделала только 27, - подчеркнул Михаил Радуцкий.

Напомним, что медицинским работникам Николаевской городской больницы №3 уже выплатили аванс за май, а 16 мая им в полном объеме выплатят зарплату за апрель.