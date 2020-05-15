Медицинским работникам Николаевской городской больницы №3 уже выплатили аванс за май, завтра им в полном объеме выплатят зарплату за апрель.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

— Несколько дней подряд получал много жалоб от коллектива третьей городской больницы из-за задержки заработной платы за апрель и аванса за май. Я уже неоднократно объяснял, что задержка произошла из-за халатного отношения руководства больницы к бюрократическим вопросам, которые необходимо решать для нормального финансирования учреждения. Через эту небрежность коллектив больницы мог остаться без зарплаты не только за апрель, но и за май, н написал Александр Сенкевич.

По словам городского головы, заработную плату врачам медучреждения выплатят в ближайшее время — сегодня или завтра.

— Только благодаря нашему плодотворному сотрудничеству с начальницей управления здравоохранения Ириной Шамрай и с руководителем Южного межрегионального Департамента НСЗУ Дмитрием Самофаловым удалось урегулировать этот вопрос. Спасибо за такое оперативное решение! Мне сообщили, что уже сегодня на карточки медицинских работников поступил аванс за май. Сегодня или завтра утром в полном объеме поступят зарплатные средства за апрель. Спасибо коллективу за выдержку и за то, что продолжали ответственно выполнять свою работу, несмотря на этот бюрократический казус, - сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что для выплаты заработной платы медицинским работникам больницы №3 нужно было заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

После чего, Александр Сенкевич заявил, что медицинские работники городской больницы №3 не получают вовремя заработную плату из-за халатности руководства учреждения, которое вовремя не заключило договор с Национальной службой здоровья Украины.