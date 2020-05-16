Прокуратура начала расследование принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области.

Речь идет о регистрации предприятий в так называемых налоговых органах «ДНР», сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

— Представителями администрации так называемой «ДНР», контролируемой Россией, на временно оккупированной территории Донецкой области принято «Временное положение о налоговой системе «ДНР», которым начато обязательную регистрацию предприятий различной формы собственности в «налоговых органах» псевдореспублики, - сказано в сообщении.

Кроме этого, в марте 2017 для предприятий с украинской юрисдикцией введено так называемое «внешнее управление.

В результате чего государство, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели фактически лишены возможности реализовать право собственности на принадлежащее им имущество, отметили в прокуратуре.

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Такие действия также являются нарушением норм международного гуманитарного права, в частности статьи 48 и 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

Напомним, что главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк «Сталино».