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Прокуратура начала расследование принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области.
Речь идет о регистрации предприятий в так называемых налоговых органах «ДНР», сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
— Представителями администрации так называемой «ДНР», контролируемой Россией, на временно оккупированной территории Донецкой области принято «Временное положение о налоговой системе «ДНР», которым начато обязательную регистрацию предприятий различной формы собственности в «налоговых органах» псевдореспублики, - сказано в сообщении.
Кроме этого, в марте 2017 для предприятий с украинской юрисдикцией введено так называемое «внешнее управление.
В результате чего государство, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели фактически лишены возможности реализовать право собственности на принадлежащее им имущество, отметили в прокуратуре.
Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Такие действия также являются нарушением норм международного гуманитарного права, в частности статьи 48 и 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).
Напомним, что главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк «Сталино».
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Прокуратура начала расследование принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области.
Речь идет о регистрации предприятий в так называемых налоговых органах «ДНР», сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
— Представителями администрации так называемой «ДНР», контролируемой Россией, на временно оккупированной территории Донецкой области принято «Временное положение о налоговой системе «ДНР», которым начато обязательную регистрацию предприятий различной формы собственности в «налоговых органах» псевдореспублики, - сказано в сообщении.
Кроме этого, в марте 2017 для предприятий с украинской юрисдикцией введено так называемое «внешнее управление.
В результате чего государство, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели фактически лишены возможности реализовать право собственности на принадлежащее им имущество, отметили в прокуратуре.
Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Такие действия также являются нарушением норм международного гуманитарного права, в частности статьи 48 и 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).
Напомним, что главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк «Сталино».