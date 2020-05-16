В аннексированном Крыму с 18 мая отменят режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом останется ряд рекомендаций по ограничению поездок.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что на портале российского «правительства Крыма» размещен указ подконтрольного Кремлю «главы Крыма» Сергея Аксенова, согласно которому с 18 мая перестает действовать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавирус.

Согласно документу, требование оставаться дома заменили на формулировку «не покидать место проживания без необходимости». Также рекомендуется ограничить поездки, в том числе с целью туризма.

При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома. Также запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.

Режим самоизоляции останется для людей, которые прибывают на территорию аннексированного полуострова из других стран. Также сохраняется масочный режим.

Напомним, что правительство Италии приняло решение об ослаблении ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, с 3 июня.