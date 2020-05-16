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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы.
Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».
Сообщается, что после Революции Достоинства в течение пяти лет Украина достигла беспрецедентного сближения с Европейским Союзом.
Петр Порошенко считает, что никакие временные трудности не остановят европейскую и евроатлантическую интеграции Украины, потому что только в Европейском Союзе — успешное будущее страны.
— С Днем Европы, дорогие украинцы! В Революции Достоинства и войне с российским агрессором мы защитили свое законное право быть частью единой европейской семьи. Подписали и запустили выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, открыв огромный европейский рынок для украинских экспортеров. Ввели безвиз. Словом, в течение пяти лет мы добились беспрецедентного сближения с ЕС, - сказал Петр Порошенко.
При этом, комментируя действия действующей власти по европейскому курсу Украины, Петр Порошенко сказал, что «движения вперед нету».
— Но я убежден, что это временные трудности. Время все и всех расставит по своим местам. Исторически Украину с дороги к членству в Евросоюзе и НАТО сбить уже невозможно. Потому что эта стратегия опирается на мощную общественную поддержку со стороны подавляющего большинства украинских граждан, - добавил Петр Порошенко.
Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко назвал правильным решением продолжение запрета российских соцсетей, за три года она доказала свою эффективность.
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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы.
Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».
Сообщается, что после Революции Достоинства в течение пяти лет Украина достигла беспрецедентного сближения с Европейским Союзом.
Петр Порошенко считает, что никакие временные трудности не остановят европейскую и евроатлантическую интеграции Украины, потому что только в Европейском Союзе — успешное будущее страны.
— С Днем Европы, дорогие украинцы! В Революции Достоинства и войне с российским агрессором мы защитили свое законное право быть частью единой европейской семьи. Подписали и запустили выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, открыв огромный европейский рынок для украинских экспортеров. Ввели безвиз. Словом, в течение пяти лет мы добились беспрецедентного сближения с ЕС, - сказал Петр Порошенко.
При этом, комментируя действия действующей власти по европейскому курсу Украины, Петр Порошенко сказал, что «движения вперед нету».
— Но я убежден, что это временные трудности. Время все и всех расставит по своим местам. Исторически Украину с дороги к членству в Евросоюзе и НАТО сбить уже невозможно. Потому что эта стратегия опирается на мощную общественную поддержку со стороны подавляющего большинства украинских граждан, - добавил Петр Порошенко.
Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко назвал правильным решением продолжение запрета российских соцсетей, за три года она доказала свою эффективность.