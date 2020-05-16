Глава Национального банка Украины Яков Смолий уверен, что банковский закон, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам, полностью соответствует Конституции.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Яков Смолий рассказал, что над законом работала группа представителей различных институтов, в частности, министерства финансов, экономики, Офиса президента, Национального банка, а также министерства юстиции.

— Сопровождал этот процесс лично министр юстиции. Он утверждает, что весь закон, все правки, которые были, все соответствует Конституции. Мы уверены в том, что все сделано правильно, - сказал глава НБУ.

При этом он добавил, что попытки отменить закон могут иметь место.

— Мы доверяем министру юстиции и уверены, что он профессионально все это контролировал, - добавил Яков Смолий.

Напомним, что Национальный банк Украины, как будущий регулятор небанковских финансовых учреждений, подготовил изменения в деятельности ломбардов, одно из ключевых — это возможность совершать обмен валют.