Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль Украины «тяжелым и небыстрым процессом».

Об этом он сказал в «Субботнем интервью» на Радио Свобода.

— Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня и всячески его прорабатывать на разных уровнях. Также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план, - считает Дмитрий Разумков.

По его словам, главные методы возвращения этих территорий — международное давление, экономические санкции, а также успешное экономическое развитие Украины. Однако, как утверждает председатель парламента, быстро вернуть эти территории не удастся.

— Быстро мы этого не сделаем, но и оставлять или отдавать свои территории — это тоже невозможно, - сказал спикер.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня Украина не собирается поставлять воду в Крым для промышленных и военных нужд.