В районные больницы Закарпатской области передали 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были отремонтированы за счет Фонда Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

В частности, четыре аппараты передали в Мукачевскую районную больницу, еще четыре — Виноградов, Иршаву и Рахов.

— Команда «Европейской Солидарности», в том числе на Закарпатье, не может оставаться в стороне от тех проблем, с которыми столкнулось украинское общество. По всей стране мы сегодня работаем с больницами, пытаясь, пока государство «думает», максимально по мере наших возможностей обеспечить их необходимым. В больнице Закарпатья, как и в других областях, мы поставили защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для того, чтобы врачи могли нас с вами лечить и не переживать за свое здоровье, - сказал народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Директор КНП Иршавской районной больницы Сергей Караслай отметил, что благодаря отремонтированным аппаратам ИВЛ медучреждение может полноценно работать.

— В период пандемии каждый аппарат — на вес золота. Потому что сейчас закупить новое оборудование практически невозможно. Из районного бюджета обещают не раньше июнь-июль купить аппарат ИВЛ. Ремонт этого аппарата нам сейчас очень поможет. Потому что мы не знаем, какая будет ситуация с вирусом, - сказал Сергей Караслай.

Напомним, что первая партия защитных медицинских костюмов от Фонда Порошенко и компании «Рошен», которые были закуплены и доставлены из Китая, передается в больницы в регионах Украины.