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Министерство здравоохранения назвало новые правила для работы салонов красоты во время карантина в Украине. Салоны красоты заработали после ослабления карантина 11 мая.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Так, в ведомстве напомнили, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать посетителей лишь за предварительной записью с интервалом не менее 15 минут. Посетители должны ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров. Все посетители должны иметь средства индивидуальной защиты.
Работники салонов красоты должны перед началом работы проходить измерения температуры и быть в средствах индивидуальной защиты. Персоналу разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.
Кроме того, у входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 метра. Между местами предоставления услуг также должна быть дистанция не менее 1,5 метра. Учреждения должны обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Во время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных игрушек.
Напомним, что Кабинет министров 15 мая опубликовал постановление, которым разрешил возобновить работу непродовольственных рынков.
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Министерство здравоохранения назвало новые правила для работы салонов красоты во время карантина в Украине. Салоны красоты заработали после ослабления карантина 11 мая.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Так, в ведомстве напомнили, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать посетителей лишь за предварительной записью с интервалом не менее 15 минут. Посетители должны ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров. Все посетители должны иметь средства индивидуальной защиты.
Работники салонов красоты должны перед началом работы проходить измерения температуры и быть в средствах индивидуальной защиты. Персоналу разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.
Кроме того, у входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 метра. Между местами предоставления услуг также должна быть дистанция не менее 1,5 метра. Учреждения должны обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Во время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных игрушек.
Напомним, что Кабинет министров 15 мая опубликовал постановление, которым разрешил возобновить работу непродовольственных рынков.