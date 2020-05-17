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По состоянию на вечер 16 мая за рубежом 141 украинец лечится от коронавирусной болезни, а 73 граждане уже выздоровели.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Больше всего больных украинский в Италии — 121 человека. Также по 3 инфицированных — в Австрии, Беларуси и России, по 2 — в США, Чехии и Швеции, по одному — в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.
Известно также, что 73 граждане Украины успешно побороли коронавирус за рубежом, а восьмеро — умерли от осложнений.
Также в МИД сообщили, что 17 684 украинцы обратились в госучреждения в рамках системы «Защита».
Напомним, что 15 мая в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба.
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По состоянию на вечер 16 мая за рубежом 141 украинец лечится от коронавирусной болезни, а 73 граждане уже выздоровели.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Больше всего больных украинский в Италии — 121 человека. Также по 3 инфицированных — в Австрии, Беларуси и России, по 2 — в США, Чехии и Швеции, по одному — в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.
Известно также, что 73 граждане Украины успешно побороли коронавирус за рубежом, а восьмеро — умерли от осложнений.
Также в МИД сообщили, что 17 684 украинцы обратились в госучреждения в рамках системы «Защита».
Напомним, что 15 мая в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба.