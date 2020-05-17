Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность», партийцы и общественные активисты почтили память жертв политических репрессий у мемориала «Быковнянские могилы».

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко отметила, что команда пятого Президента Петра Порошенко приложила максимум усилий для установления исторической справедливости и чествования памяти жертв политических репрессий.

— В ХХ веке было два крупнейших тоталитарных режима — сталинский и гитлеровский. Почему важно знать историю? Это очевидно, ибо без истории нет настоящего и будущего. Последний год показывает, какая короткая дистанция от незнания исторических уроков. Как трудно строить демократическую страну — и как быстро можно пройти путь от демократии к реваншу, —подчеркнула Ирина Геращенко.

Она также отметила, что нынешняя власть должна сделать выводы из истории Украины и прекратить политические репрессии.

— Мы видим сегодня политические репрессии в Украине. Новая власть должна изучить уроки истории и не повторять их, — подчеркнула Ирина Геращенко.

Народный депутат Владимир Вятрович отметил, что в Украине жертвами политических репрессий стало 10 миллионов человек.

— Большое количество этих людей похоронены в Быковне, но ужас состоит в том, что такие Быковни есть возле каждого областного центра. НКВД требовало выделения специальных участков, где ночью осуществлялись расстрелы или захоронения жертв политических репрессий, — Владимир Вятрович.

Он отметил, что путинский режим в России активно использует репрессивные методы, а президент Владимир Зеленский не осознает последствий российской пропаганды.

— Нам крайне важно продолжать говорить об этом, потому что мы живем по соседству с государством, которое не просто пытается отбелить сталинский тоталитарный режим, а пытается воплотить его методы сейчас. То, что происходит сейчас в России, является своеобразным повторением и, к сожалению, этого не понимает власть Украины. Не понимает этого президент, для которого эти темы далеки, — отметил Владимир Вятрович.

По его словам, за год президентства Зеленского украинцы стали свидетелями настоящих политических репрессий.

— Государственное бюро расследований называют «Государственным бюро репрессий», потому что эта структура занимается преследованием политической оппозиции. Из этих соображений мы должны напоминать обществу, что политический террор начинается с маленького, с того, что задерживают кого-то, кто самый неудобный сейчас власти, а потом террор набирает массовый характер, если его не сдержать, — предостерегает Владимир Вятрович.

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что параллели можно проводить не только с преследованиями Софии Федыны, Маруси Зверобий и Владимира Вятровича.

— Мы параллели имеем не только в преследовании Федыны, Зверобий, Вьятровича по политическим убеждениям. Не только в том, что власть не захотела проголосовать за постановление, которое определяло сталинский режим соответственным за начало Второй мировой, а путинский режим — потомком сталинского. Опасность беспамятства заключается в том, что они не осознают, что мы должны выиграть в этой войне с Россией, Путиным и построить демократическую страну, которая защитит каждого украинца. Если мы будем помнить каждого украинца, мы сможем построить сильную и богатую Украину, — подчеркнул Николай Княжицкий.

Народный депутат Ахтем Чийгоз подчеркнул, что память дает нам «право и возможность бороться за то, чтобы таких ужасных страниц истории больше не было».

— До оккупации мы чтили память репрессированных в Крыму, сейчас такой возможности нет, потому что оккупировала как раз государство, которое много веков оказывает репрессии против крымскотатарского и украинского народов. Память дает нам право и возможность бороться за то, чтобы таких ужасных страниц истории больше не было. Работа народа - это обязанность власти эту осведомленность вводить как норму. Тогда мы последствия имперской политики, которая была, очень быстро преодолеем, — сказал бывший узник Кремля, народный депутат Ахтем Чийгоз.

Ранее сообщалось, что пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко отрывком стихотворения Василия Симоненко «На кладбище расстрелянных иллюзий» напомнил о трагических событиях во времена сталинских репрессий в Быковне.