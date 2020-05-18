Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко провела онлайн экскурсию по своей квартире.

Во время прямого эфира в Facebook она показала прихожую, кухню, зал, балкон и еще одну комнату — спальню совместную с детской.

— К сожалению, действительно ложь уже обошла полмира о квартире, которую я якобы купила, о моей просто «заоблачной» заработной плате! Но правда есть! Поэтому, приглашаю всех в гости к себе в квартиру! И слушайте о моей заработной плате! Начислено за 2019 – 992 тысячи 971 гривен, но «на руки» я получила 690 тысяч 412 гривен, — отметила в описании к видео Виктория Москаленко.

По словам Виктории Москаленко, площадь квартиры составляет 54 квадратных метров.

— Я хочу, чтобы вы увидели, как живет сегодня глава Николаевского областного совета. Хочу, чтобы увидели люди Николаевщины, поскольку было разнесено об этой квартире на всю область, — сказала Виктория Москаленко.

Ранее в одном из своих эфиров Виктория Москаленко рассказала, что квартира с 2003 года принадлежала ее родителям, недавно она была переоформлена на нее. Глава облсовета пообещала внести квартиру в декларацию до конца мая.

— Эта квартира в собственности нашей семьи с 2003 года. Она была оформлена на мою сестру Москаленко Лилию Викторовну. Так случилось, что моя семья начала жить в этой квартире. Было семейное решение оформить эту квартиру именно на мою собственность. Есть договор дарения, есть абсолютно четкая информация. В рамках закона я задекларирую этот договор до конца мая, поскольку из-за коронавируса декларирование продолжено. Если есть желание у правоохранительных органов проверить, я готова предоставить все документы. Согласно Закону, мне не нужно вносить ее в декларацию, кроме декларации, которая будет подписана мной и сдана в конце мая, — сказала Виктория Москаленко.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что КП «Николаевский международный аэропорт» стоит отдать в концессию с условиям возврата инвестором денег, которые были вложены в его восстановление и развитие.