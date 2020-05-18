|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:43
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
Больше 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на западные СМИ.
Голосование по вопросу пройдет во вторник утром.
Решение Австралии провести расследование не понравилось Пекину. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.
Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19».
В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это «первым шагом» к обеспечению прозрачности.
На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение.
Ранее сообщалось, что более 60 стран накануне заседания ВОЗ призвали к независимому расследованию происхождения COVID-19.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Больше 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на западные СМИ.
Голосование по вопросу пройдет во вторник утром.
Решение Австралии провести расследование не понравилось Пекину. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.
Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19».
В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это «первым шагом» к обеспечению прозрачности.
На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение.
Ранее сообщалось, что более 60 стран накануне заседания ВОЗ призвали к независимому расследованию происхождения COVID-19.