Больше 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на западные СМИ.

Голосование по вопросу пройдет во вторник утром.

Решение Австралии провести расследование не понравилось Пекину. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.

Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19».

В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это «первым шагом» к обеспечению прозрачности.

На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение.

Ранее сообщалось, что более 60 стран накануне заседания ВОЗ призвали к независимому расследованию происхождения COVID-19.