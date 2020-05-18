В понедельник, 18 мая, в МОЗ подпишут приказ о запуске ИФА-тестирования на выявление коронавируса и антител к нему.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Сегодня будет подписан соответствующий приказ о введении ИФА-тестирования. За счет ИФА-тестов мы сможем существенно увеличить количество лиц, которых мы будем тестировать. Прежде всего, мы будем тестировать людей у которых есть соответствующие симптомы, клинические проявления коронавирусной болезни, также всех без исключения контактных лиц. Даже если у них нет симптоматики. Также все группы риска, это и Национальная полиция, Национальная гвардия, - рассказал Максим Степанов.

По его словам, тестировать на COVID-19 будут бесплатно.

— То, что касается тестирования лиц, которые будут определены в алгоритме, то они будут тестироваться бесплатно за счет государства, - сказал Максим Степанов.

Напомним, что 24 апреля стало известно о том, что Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

Спустя несколько дней стало известно, что министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.