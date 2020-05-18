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СБУ в понедельник, 18 мая, вызвала активиста Сергея Стерненко для проведения следственных действий, которые на данный момент не связаны с объявлением ему о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
— Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 09:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении, – отметили в пресс-службе.
В СБУ подчеркивают, что «активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование».
— Служба безопасности отмечает, что в расследовании «дела Стерненка» руководствуется принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования, - отметили в ведомстве.
Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что одесскому активисту Сергею Стерненко вручат сообщение о подозрении.
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СБУ в понедельник, 18 мая, вызвала активиста Сергея Стерненко для проведения следственных действий, которые на данный момент не связаны с объявлением ему о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
— Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 09:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении, – отметили в пресс-службе.
В СБУ подчеркивают, что «активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование».
— Служба безопасности отмечает, что в расследовании «дела Стерненка» руководствуется принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования, - отметили в ведомстве.
Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что одесскому активисту Сергею Стерненко вручат сообщение о подозрении.