СБУ в понедельник, 18 мая, вызвала активиста Сергея Стерненко для проведения следственных действий, которые на данный момент не связаны с объявлением ему о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

— Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 09:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении, – отметили в пресс-службе.

В СБУ подчеркивают, что «активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование».

— Служба безопасности отмечает, что в расследовании «дела Стерненка» руководствуется принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования, - отметили в ведомстве.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что одесскому активисту Сергею Стерненко вручат сообщение о подозрении.