Блогер из Николаева, представитель общественной организации «МрійДій» Елена Истомина раскритиковала Больницу скорой медицинской помощи, где пациенты вынуждены спать на неудобных панцирных кроватях в то время, как платные палаты с нормальными условиями стоят пустыми.

Об этом Елена Истомина рассказала в своем Instagram после посещения медучреждения в субботу, 16 мая, видеозапись можно посмотреть в Телеграм-канале НикВести.

По словам Елены Истоминой, единственное, что есть хорошего в БСМП Николаева — это врачи.

— День, конечно, у меня сегодня невеселый, абсолютно - я познала все прелести нашей БСМП. Одно могу сказать, есть в БСМП одна хорошая вещь - это врачи. Все остальное - это, конечно, полная жопа. В общем, оформляла маму в больницу, захожу в отделение, открывают мне, говорят «вот наши палаты», а я смотрю - мне оттуда бежать хочется. Там такие кровати…. Сетка рабица (панцерные кровати, - прим.) - это еще не самое печальное, что там могло быть. Там просто кровати, на которых лежат доски. Прям доски! Я на это смотрю, мне просто самой поплохело… Я говорю, «У вас есть платные палаты?». «Да, есть, но они заняты». Думаю, все, капец, мы тут больше лежать оне будем. Она говорит: «У нас есть еще одна палата», заводит - все отлично, кровати классные, как в американских фильмах, которые подымаются и опускаются. И в этой палате лежит две женщины. А в той палате лежат 4 человека, она маленькая, неотремонтированная. Мрак полнейший. Я думаю, блин, у вас есть нормальные палаты с нормальными условиями, и вы для кого их держите, там пустые кровати… А там люди лежат просто… У меня нет слов, как это описать, - сказала Елена Истомина.

По ее мнению, городской власти Николаева следовало бы в первую очередь привести в порядок больницу, обновить там палаты, а не тратить деньги на укладку плитки на тротуарах.

— Извините пожалуйста, наш дорогой мэр, а сколько мы еще будем ложить плитку, вместо того, чтобы отремонтировать наше БСМП? Я уже молчу просто о приемном покое, - сказала Елена Истомина.

Также блогер прокомментировала необходимость платить «благотворительные взносы» за анализы, которые должны быть бесплатными.

— Ну и плюс, наверное, ни для кого не секрет, что у нас бесплатной медицины не существует. За все анализы приходится платить, даже если ты приехал на «скорой». Все это считается, как благотворительный взнос, все это считается на какие-то канцтовары. В общем, ты просто ходишь с кошельком и чехлишь там. Я в шоке, - сказала Елена Истомина.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич публично обратился за помощью к волонтерам и бизнесменам относительно поставки в больницы Николаева 200 многофункциональных кроватей, необходимых для оборудования дополнительных койко-мест на случая вспышки коронавирусного заболевания COVID-19 в городе.