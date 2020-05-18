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Министерство юстиции ищет кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка, резюме ожидают до 22 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
— В связи с досрочным прекращением полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Министерство юстиции Украины должно найти нового кандидата на должность языкового обмудсмена, - сказано в сообщении.
Как указано, по закону руководитель Минюста, а также Уполномоченный по правам человека и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики подают Кабмину по одной кандидатуре на должность Уполномоченного. Кабмин назначает на должность Уполномоченного и увольняет его с должности.
Кандидатом на должность Уполномоченного может быть рекомендовано гражданина Украины не моложе 35 лет на день подачи, имеющего высшее образование, владеющего государственным языком и английским языком, имеющего опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способного по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.
Кандидатом на должность Уполномоченного не может быть рекомендовано лицо, которое было привлечено к ответственности за нарушение требований настоящего Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; участвовавшее в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре.
Уполномоченный не может иметь представительский мандат; заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту) входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли; быть членом политической партии.
— Резюме присылать на электронную почту: press@minjust.gov.ua до 22 мая 2020 года, - добавили в правительстве.
Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что уходит с занимаемой должности.
Министерство юстиции ищет кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка, резюме ожидают до 22 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
— В связи с досрочным прекращением полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Министерство юстиции Украины должно найти нового кандидата на должность языкового обмудсмена, - сказано в сообщении.
Как указано, по закону руководитель Минюста, а также Уполномоченный по правам человека и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики подают Кабмину по одной кандидатуре на должность Уполномоченного. Кабмин назначает на должность Уполномоченного и увольняет его с должности.
Кандидатом на должность Уполномоченного может быть рекомендовано гражданина Украины не моложе 35 лет на день подачи, имеющего высшее образование, владеющего государственным языком и английским языком, имеющего опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способного по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.
Кандидатом на должность Уполномоченного не может быть рекомендовано лицо, которое было привлечено к ответственности за нарушение требований настоящего Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; участвовавшее в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре.
Уполномоченный не может иметь представительский мандат; заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту) входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли; быть членом политической партии.
— Резюме присылать на электронную почту: press@minjust.gov.ua до 22 мая 2020 года, - добавили в правительстве.
Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что уходит с занимаемой должности.