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В Харькове медики скорой помощи с 18 мая начинают бессрочную забастовку из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период эпидемии коронавируса, а также не обеспечили костюмами спецзащиты.
Об этом сообщает KharkivToday.
Медики написали открытое письмо председателю облгосадминистрации Алексею Кучеру, в котором анонсировали свои действия. Письмо подписали больше 60 человек, оно размещено на странице волонтера Натальи Поповой в фейсбуке.
– Мы все ездим на COVID-19, пневмонии, подозрения, перевозы подтвержденных. Все члены бригады контактируют с пациентами и в равной степени подвержены заражению. Менее 5% наших коллег получили выплаты, - говорится в письме.
Медики также пишут, что используют одноразовые костюмы по два и больше раз, что противоречит правилам.
Отметим, 17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабинет министров ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.
Ранее в Николаеве работники скорой помощи провели предупредительную акцию протеста. Они требовали выплатить 300% надбавку к зарплате за работу с пациентами с коронавирусом. Такие акции прошли в разных городах Украины.
В Харькове медики скорой помощи с 18 мая начинают бессрочную забастовку из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период эпидемии коронавируса, а также не обеспечили костюмами спецзащиты.
Об этом сообщает KharkivToday.
Медики написали открытое письмо председателю облгосадминистрации Алексею Кучеру, в котором анонсировали свои действия. Письмо подписали больше 60 человек, оно размещено на странице волонтера Натальи Поповой в фейсбуке.
– Мы все ездим на COVID-19, пневмонии, подозрения, перевозы подтвержденных. Все члены бригады контактируют с пациентами и в равной степени подвержены заражению. Менее 5% наших коллег получили выплаты, - говорится в письме.
Медики также пишут, что используют одноразовые костюмы по два и больше раз, что противоречит правилам.
Отметим, 17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабинет министров ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.
Ранее в Николаеве работники скорой помощи провели предупредительную акцию протеста. Они требовали выплатить 300% надбавку к зарплате за работу с пациентами с коронавирусом. Такие акции прошли в разных городах Украины.