В Николаеве работники скорой помощи провели предупредительную акцию протеста. Они требуют выплатить 300% надбавку к зарплате за работу с пациентами с коронавирусом. Такие акции сегодня проходят в разных городах Украины.

Медики центров экстренной помощи с разных регионов страны публикуют свои видеообращения и ролики с акцией на странице «Центр Екстреної Медичної Допомоги» в Facebook.

В частности, акции провели в Ивано-Франковске, Мариуполе, Одессе, Киеве, Харькове, Бердычеве, Кривом Роге.

Работники бригад «скорых» в Николаеве выстроились у машин, на которых включили спецсигналы. Таким образом они хотят привлечь внимание к тому, что им до сих пор не выплатили обещанную 300% надбавку к зарплате. Видеозапись в Facebook опубликовала одна из медработниц Вера Чуйкова.

Отметим, что в Ивано-Франковске медики записали видеообращение, в котором озвучили свои претензии.

«Просим обеспечить достойной заработной платой, выплатить надбавку за отработанный период во время карантина 300% всем выездным бригадам и младшему медицинскому персоналу экстренной медицинской помощи», — сказала одна из фельдшеров.

Напомним, в Николаевской области 33 медика больны COVID-19.

Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова считает, что ответственность за случаи заражения короновирусом среди медиков лежит на областном штабе по противодействию COVID-19.

Ранее Кабинет министров утвердил тарифы на лечение больных коронавирусной инфекцией COVID-19. В правительстве отметили, что это позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусом.

До этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что доплаты от правительства должны получать не только те медработники, которые работают с подтвержденными случаями коронавирусного заболевания, а все, кто работает с больными с подозрением на COVID-19.