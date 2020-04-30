В Николаевской области за сутки коронавирусом заболел ещё один медик, всего 33 больных COVID-19 медработников в области.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Как сообщается в штабе, по состоянию на 30 апреля из 126 больных коронавирусом на Николаевщине 33 человека медики.

Известно, что трое из 10 заболевших коронавирусом в Николаеве являются медработниками. Ранее сообщалось, что одной из таких больных является медсестра одной из городских больниц Николаева.

Отметим, что в Николаеве у двоих сотрудников городской больницы №3 уже подтвержден COVID-19: это медсестра и лаборант. Добавим, что по заявлениям работников этой больницы, запас масок в медучреждении является «неприкосновенным» и они сами шьют себе защитные средства.

Также напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявляла, что все медработники, которые заразились коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области, работают не в инфекционных отделениях больниц региона.