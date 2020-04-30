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В Николаевской области за сутки коронавирусом заболел ещё один медик, всего 33 больных COVID-19 медработников в области.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Как сообщается в штабе, по состоянию на 30 апреля из 126 больных коронавирусом на Николаевщине 33 человека медики.
Известно, что трое из 10 заболевших коронавирусом в Николаеве являются медработниками. Ранее сообщалось, что одной из таких больных является медсестра одной из городских больниц Николаева.
Отметим, что в Николаеве у двоих сотрудников городской больницы №3 уже подтвержден COVID-19: это медсестра и лаборант. Добавим, что по заявлениям работников этой больницы, запас масок в медучреждении является «неприкосновенным» и они сами шьют себе защитные средства.
Также напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявляла, что все медработники, которые заразились коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области, работают не в инфекционных отделениях больниц региона.
11 апреля мэр Вознесенска Виталий Луков заявил, что из-за того, что первых больных с подозрением на коронавирус привезли в Вознесенскую многопрофильную больницу, теперь вынужденную обсервацию должны пройти 26 человек, 16 из которых медики.
НикВести подготовили видео о реальная ситуации в больницах Николаева, которые готовят под больных COVID-19.
Депутаты Николаевского городского совета Сергей Исаков и Сергей Кантор проинспектировали, насколько медицинский персонал больниц Николаева обеспечен средствами индивидуальной защиты, ведется ли учет этих средств и насколько готовы городские больницы к возможной вспышке коронавируса COVID-19 в Николаеве. Депутаты вместе со съемочной группой НикВести посетили две городские больницы №3 и №1. В одной из них только ремонтируют отделение под больных коронавирусом, а другая уже определена как госпиталь для принятия пациентов в случае заполнения областной инфекционной больницы.
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В Николаевской области за сутки коронавирусом заболел ещё один медик, всего 33 больных COVID-19 медработников в области.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Как сообщается в штабе, по состоянию на 30 апреля из 126 больных коронавирусом на Николаевщине 33 человека медики.
Известно, что трое из 10 заболевших коронавирусом в Николаеве являются медработниками. Ранее сообщалось, что одной из таких больных является медсестра одной из городских больниц Николаева.
Отметим, что в Николаеве у двоих сотрудников городской больницы №3 уже подтвержден COVID-19: это медсестра и лаборант. Добавим, что по заявлениям работников этой больницы, запас масок в медучреждении является «неприкосновенным» и они сами шьют себе защитные средства.
Также напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявляла, что все медработники, которые заразились коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области, работают не в инфекционных отделениях больниц региона.
11 апреля мэр Вознесенска Виталий Луков заявил, что из-за того, что первых больных с подозрением на коронавирус привезли в Вознесенскую многопрофильную больницу, теперь вынужденную обсервацию должны пройти 26 человек, 16 из которых медики.
НикВести подготовили видео о реальная ситуации в больницах Николаева, которые готовят под больных COVID-19.
Депутаты Николаевского городского совета Сергей Исаков и Сергей Кантор проинспектировали, насколько медицинский персонал больниц Николаева обеспечен средствами индивидуальной защиты, ведется ли учет этих средств и насколько готовы городские больницы к возможной вспышке коронавируса COVID-19 в Николаеве. Депутаты вместе со съемочной группой НикВести посетили две городские больницы №3 и №1. В одной из них только ремонтируют отделение под больных коронавирусом, а другая уже определена как госпиталь для принятия пациентов в случае заполнения областной инфекционной больницы.